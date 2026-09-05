Was mit einer Nachricht auf Instagram begann, führte zum großen Glück: Aus dem virtuellen Kennenlernen wurde für Clarissa aus Spielberg und Peter Frais aus Kraubath eine echte Liebesgeschichte.

Der September im Jahr 2020 sollte das Leben für Clarissa und Peter Frais aus Kraubath für immer verändern. Der erste Kontakt entstand über Instagram. Peter fasste den Mut, Clarissa zu schreiben und aus der ersten Nachricht wurden schnell viele Telefonate. Und schon bald standen sie sich beim ersten Treffen persönlich gegenüber.

„Wir haben stundenlang miteinander geredet", erzählt die Braut, die ursprünglich aus Spielberg ist. Für beide war schnell klar: Das könnte passen! Und sie sollten recht behalten.

In den darauffolgenden fünf Jahren vertiefte sich die Liebe von Tag zu Tag. Gleichzeitig wuchs ihre Patchwork-Familie immer enger zusammen. So fassten die Bürokauffrau und der Angestellte schließlich den Entschluss, den Bund fürs Leben zu schließen.

Hochzeit im engsten Kreis

Am 15. August gaben sich Clarissa und Peter inmitten der malerischen Weinberge in Gamlitz das Ja-Wort. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Familienkreis statt. Bei diesem besonderen Moment des Brautpaares waren auch die Kinder Nico, Lisa und Julian mit dabei.

Anschließend wurde in der Domaine Sernau noch gefeiert, wo das Paar gemeinsam mit seinen Liebsten auch das Quartier bezogen hatte. Danach ging es gleich nach Schladming, wo die erste Wanderung als frisch verheiratetes Ehepaar stattfand.

Viele gemeinsame Hobbys

Clarissa und Peter teilen viele gemeinsame Hobbys. Neben dem Laufen und Skitourengehen haben die beiden bereits zahlreiche Gipfel zusammen erklommen. Auch kulinarische Genüsse kommen nicht zu kurz: Gutes Essen spielt für die beiden eine wichtige Rolle. Außerdem tauchen sie gerne in die faszinierende Welt der Musicals ein.

Um ihren neuen Lebensabschnitt als Ehepaar gebührend zu feiern, verbringen die Frischvermählten ihre Flitterwochen in einem Wellness-Resort. Dort werden sie den Jahreswechsel verbringen und ihr erstes Jahr als Mann und Frau willkommen heißen.