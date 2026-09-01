Wieder Kinder bei Angriffen Israels in Gaza getötet

Bei Angriffen Israels im Gazastreifen sind am Dienstag laut Palästinenservertretern mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. Augenzeugen zufolge feuerten israelische Kampfjets mindestens zwölf Raketen auf das Gebiet Katiba im Westen von Gaza-Stadt ab, in dem sich viele vertriebene Familien aufhalten. Bei dem ungewöhnlich heftigen Bombardement seien drei Menschen - zwei Kinder und eine Frau - getötet und mehrere weitere verletzt worden, so Sanitäter.

© APA/AFP/Omar AL-QATTAA Immer wieder werden Kinder zum Ziel