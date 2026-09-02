Kärntner Bürgermeister bezahlt Nahversorger-Abgang selbst

Ebersteins Bürgermeister Andreas Grabuschnig bezahlt die Abgänge des örtlichen Adeg-Marktes aus der eigenen Tasche. Wie wird es weitergehen, wenn er nicht mehr Gemeindechef ist?

Vor etwa anderthalb Jahren kam es in der Gemeinde Eberstein zu einer spannenden Konstellation. Weil die Kommune zur Abgangsgemeinde wurde, wurden jegliche Zuschüsse für das Kaufhaus, das sich in der Kapitalgesellschaft von Eberstein befand, von der Gemeindeaufsicht untersagt. Für Bürgermeister Andreas Grabuschnig (ÖVP) war es aber keine Option, den Nahversorger zu verlieren, also hat er ihn um einen Euro übernommen – privat. „Es war alternativlos. Als Bürgermeister habe ich auch die Aufgabe, die Grundversorgung zu gewährleisten“, sagte er vor einigen Monaten im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Die Entwicklung sei seitdem zwar in eine positive Richtung gegangen, aber eine Frage hängt aktuell wie ein Damoklesschwert über der Zukunft des kleinen Nahversorgers: Grabuschnigs Ära als Gemeindechef wird demnächst enden, er wird im Februar 2027 nicht mehr zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl antreten. Wie wird es mit dem Geschäft weitergehen?

© KK/ÖVP/Helge Bauer Grabuschnig kämpft um den Fortbestand des Nahversorgers

Bürgermeistergehalt für die Abgangsdeckung

„Man wird sich etwas überlegen müssen“, sagt Grabuschnig. „Ich ziehe auch mein Bürgermeistergehalt für die Abgangsdeckung heran. Das kann dann natürlich nicht mehr stattfinden.“ Man versuche nun mit verschiedenen Maßnahmen, zum Beispiel der Implementierung eines Selbstbedienungsbereichs, „das Geschäft soweit zu bringen, dass es weiterbestehen kann“. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. „Vonseiten des Landes gibt es auch das Interesse, dass Nahversorger bestehen bleiben. Es sind aber schwierige Zeiten für alle. Sollte es überhaupt keine Chance geben, muss man es auch zur Kenntnis nehmen“, meint Grabuschnig, der Eberstein seit 2003 als Bürgermeister vorsteht. Die Selbstbedienungsmöglichkeit gibt es bereits seit April, sie werde von der Bevölkerung sehr gut angenommen. „Ich höre positive Rückmeldungen.“

Man befinde sich außerdem laufend auf der Suche nach einem selbstständigen Kaufmann, der den Laden übernehmen könnte. Bisher allerdings ohne Erfolg. „Leider haben wir noch niemanden gefunden, aber wir geben natürlich nicht auf“, gibt sich der Gemeindechef kämpferisch. Er kündigt auch eine bevorstehende Gründung einer Interessensgemeinschaft an, die sich für die Aufrechterhaltung des Adeg-Marktes sowie der Gewerbebetriebe in Eberstein einsetzen wird.