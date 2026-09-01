Ein Toter bei Schießerei in niederländischem Dorf

Bei einer wilden Schießerei im niederländischen Dorf Overasselt nahe der deutschen Grenze ist mindestens ein Mensch getötet worden. Zwei Polizisten wurden verletzt. Es habe mehrere Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich noch mehrere bewaffnete Personen in dem Dorf befinden. Der Ort wurde zum großen Teil abgesperrt. Die örtliche Volksschule ist geschlossen.