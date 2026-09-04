Neueinsteiger eröffnet sein eigenes Pasta-Lokal in Klagenfurt

Tobias Poppernitsch wagt den Sprung in die Selbstständigkeit. In Kürze eröffnet der Oberkärntner das Lokal „Pastto“ in der Siebenhügelstraße in Klagenfurt.

Das Lokal mit der Adresse Siebenhügelstraße 96B, in unmittelbarer Nähe des Wörtherstadions, blickt auf eine abwechslungsreiche Geschichte zurück: Über Jahre war dort der Stadionwirt beheimatet. Im März 2019 kam nach einem Konkurs des Pächters das Aus. Dann stand die Fläche einige Jahre lang leer. Im August des Vorjahres eröffnete das Restaurant unter dem Namen „Balkan-Arena“ wieder. Nach nur acht Monaten verabschiedeten sich die Betreiber aber aus privaten Gründen.

Jetzt wagt Tobias Poppernitsch den Sprung in die Selbstständigkeit und zieht mit seinem „Pastto“ in die Räumlichkeiten ein. Der 27-Jährige hat das Handwerk des Kochs im Hotel Ronacher in Bad Kleinkirchheim gelernt und stand in weiterer Folge in diversen Restaurants in St. Anton am Arlberg, am Millstätter See und am Weissensee in der Küche. Zuletzt schwang der Radentheiner im Casino Velden den Kochlöffel.

Pasta mit neun Saucen

„Seit einem Jahr spiele ich mit dem Gedanken mich selbstständig zu machen", erzählt der Kärntner. Jetzt setzt er mit dem „Pastto“ seine Idee in die Tat um. Der Name ergibt sich aus einer Kombination von Pasta und Tobias, also „Pastto“. Ihn hat vor allem die Lage überzeugt. In erster Linie will der Koch mit verschiedenen Pasta-Variantionen seine Gäste überzeugen: Drei verschiedene Sorten, nämlich Spaghetti, Gnocchi und Tortellini, stehen zur Auswahl. „Die Gäste können dann aus neun verschiedenen Saucen wählen“, erklärt Poppernitsch das Prinzip. In naher Zukunft will er dann auch Pizzen anbieten. Auch österreichische Wochen (mit Schweinsbraten, Schnitzel und Käsespätzle) und andere Schwerpunkte sollen auf der Karte ihren Niederschlag finden.

Tobias Poppernitsch steht dabei selbst in der Küche. „Es wird alles frisch zubereitet", will der Gastronom betont wissen, der noch auf der Suche nach Service-Personal ist. Auf insgesamt 180 Quadratmetern (im Innen- und Außenbereich) finden 120 Gäste Plätze. Die offizielle Eröffnung findet am 9. September statt, da verwöhnt das „Pastto“ seine Gäste von 11.30 bis 22 Uhr. Danach wird das Lokal von Mittwoch bis Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr geöffnet haben. Montag und Dienstag ist Ruhetag.