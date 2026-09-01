Norwegens neuer König Haakon VIII. auf Verfassung vereidigt

Ein historischer Moment für Norwegen: Der neue König Haakon VIII. hat den Eid auf die Verfassung im Parlament in Oslo abgelegt. Auf die Begleitung seiner Frau Mette-Marit, die im Sommer eine neue Lunge bekommen hatte, musste er dabei verzichten. "Die Königin hatte seit der Operation in einigen Fällen Komplikationen, auch heute", sagte Lungen-Arzt Are Holm vom Reichskrankenhaus in Oslo. "Daher muss die Königin im Laufe des Tages beobachtet und überwacht werden."