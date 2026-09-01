Neues Kulturfestival holt Kärntner Kunstschaffende zurück

Das neue Kulturfestival „DOM:A“ startet am 11. September mit dem Dokumentarfilm „3 Tage, 3 Monate, 3 Jahre – und wir sind immer noch da“.

Ein neues Kulturfestival in Unterkärnten hat der Verein „Kulturni dom Bleiburg/Pliberk“ ins Leben gerufen. „DOM:A“ startet am 11. September mit dem Dokumentarfilm „3 Tage, 3 Monate, 3 Jahre – und wir sind immer noch da“ von Timna Katz und dem Filmkollektiv Zora Pictures und beleuchtet die Deportation der Kärntner Slowenen im Jahr 1942 und ihre bis heute anhaltende gesellschaftliche Bedeutung. Das Programm zieht sich dann mit acht Veranstaltungen bis in den Dezember. Bespielt wird stets der Kulturni dom in Bleiburg. „DOM:A steht einerseits für Zuhause, das A nach dem Doppelpunkt für Österreich“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende Danilo Katz und fügt hinzu: „Wir wollen nicht nur für Kinder und Jugendliche Akzente setzen, sondern im Kulturni dom eine Heimat für Künstlerinnen und Künstler aus Kärnten schaffen, die zumeist nicht mehr hier leben. Sie haben jetzt die Möglichkeit, wieder zu Hause aufzutreten. Und wichtig ist uns natürlich die Zweisprachigkeit.“

© Veranstalter Zeitzeugin Katja Sturm-Schnabl in „3 Jahre, 3 Monate, 3 Tage - und wir sind immer noch da“

„Im Kulturni dom haben in den vergangenen Jahren vor allem Vereine ihren Platz gefunden. Neu ist, dass wir selbst aktiv das Kulturgeschehen mitgestalten wollen. Wir wollen DOM:A in den kommenden Jahren etablieren und erweitern“, sagt die Vereinsvorsitzende Katja Mandl. Projektleiterin ist Natalija Hartmann, welche das Angebot jetzt im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt hat. Für „DOM:A“ stehen dem Verein als Budget 30.000 Euro zur Verfügung, finanziert durch das Bundeskanzleramt, das Land Kärnten, die Republik Slowenien sowie die Kärntner Sparkasse und die Kelag.

Malerei und Fotografie im Dialog

Das Festival setzt verschiedene Akzente. Am 19. September wird eine Ausstellung von Julia Spitzer-Wakounig und Larissa Dumpelnik unter dem Motto „Zuhause ist dort, wo Kunst ist“ eröffnet. Es ist die erste gemeinsame Schau der beiden jungen Frauen, in der sie Malerei und Fotografie zu einem Dialog der Ausdrucksformen verweben. Am 26. September führt der Streifen „Piliji“ in die Heimatregion der Filmemacherin Samira Fux nach Ferlach. Sie erzählt vom Wandel der zweisprachigen Identität und vom langsamen Verschwinden der slowenischen Sprache im Alltag der Menschen im Rosental. Die Region war einst überwiegend slowenischsprachig geprägt und international bekannt als traditionsreiche Büchsenmacherstadt.

Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sollen mit der bunten Musikwelt von Sara und Mira Gregorič angesprochen werden. Der Workshop am 3. Oktober lässt die kleinen Akteure spielerisch in die Welt des Musizierens und des Tanzens eintauchen.

© KK Tonč Feinig und seine Little Big Band sind am 14. November zu Gast

Tonč Feinig wiederum und seine Little Big Band präsentieren am 14. November außergewöhnliche Formationen rund um den Pianisten, Sänger und Komponisten. Am 28. November kommt das Anja Smolnik 4tet mit jazzigen Klängen in den Kulturni dom, am 5. Dezember laden Lara Rutar und die Band Soulhotel zu einer musikalischen Reise voller Soul, Emotion und Energie. Den Abschluss machen schließlich am 20. Dezember Lara Vouk und Rok Hvala mit „Schönes und Schreckliches von und über Brecht“. Dabei soll ein Kabarett mit guten Liedern und viel Tratsch herauskommen.