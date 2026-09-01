Seit 30 Jahren wird in der Schirmbar in Spittal gefeiert

1996 eröffnete Wirt Ronny Zarre die Schirmbar auf dem Burgplatz in Spittal. Am Samstag wird mit Stammgästen und holländischen Rock-Stars gefeiert.

An die Anfänge erinnert sich Wirt Ronny Zarre noch ganz genau. Vor 30 Jahren eröffnete er gemeinsam mit Hans Florijancic – er war bis 2009 mit von der Partie – die Schirmbar auf dem Spittaler Burgplatz. „Wir wollten unseren Teil dazu beitragen, das Zentrum zu beleben“, sagt Zarre. Dies ist ihm gelungen: Von April bis Ende Oktober ist die Bar ein beliebter Treffpunkt für zahlreiche Stammgäste, die sich an der Bar zum Kaffeetrinken treffen oder nach Feierabend gemeinsam anstoßen.

Zudem finden regelmäßig Veranstaltungen statt. „1998 liehen wir uns für die Übertragung der Fußball-Weltmeisterschaft noch einen Fernseher aus, lange bevor wir selbst eine Video-Wall kauften. Damals kamen hunderte Fans, um bei uns gemeinsam mitzufiebern“, schildert Zarre, der mitverfolgen konnte, wie sich die Party-Szene über die Jahrzehnte veränderte. Doch egal ob hunderte oder vereinzelte Besucher – die Ideen gingen dem leidenschaftlichen Wirt nie aus. Frühschoppen, das Spittaler Oktoberfest oder Musikveranstaltungen – sein Kalender war stets voll.

Am Samstag wird gefeiert

Mit ausgelassener Stimmung, alten Bekannten, kalten Getränken und guter Musik soll auch das 30-Jahr-Jubiläum der Schirmbar begangen werden. Dieses wird am Samstag, dem 5. September von 10 bis 15 Uhr gefeiert. Die holländische Rock-Band „Stockbrood“ wird den Besuchern einheizen. Das Jubiläumsjahr läutet gleichzeitig auch den Pensionsantritt von Zarre ein. Noch bis Ende des Jahres versorgt er seine Stammgäste, bevor er sich in den Ruhestand verabschiedet. Einen potentiellen Nachfolger mit Gastroerfahrung gibt es bereits.