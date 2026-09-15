Vor 40 Jahren war sie die jüngste Unternehmerin der Steiermark

Mit gerade einmal 20 Jahren übernahm Isabella Voit 1986 das ehemalige Kaufhaus Jasser in Puch bei Weiz. Heuer feiert die Nahversorgerin 40-jähriges Jubiläum.

Gegenüber den Nudeln liegen die Zeitschriften, dahinter leiten Schulhefte und Schreibutensilien Richtung Kassa. Im Kaufhaus Voit in Puch bei Weiz bekommt man, was das Herz begehrt. Seit 40 Jahren wird der Nahversorger von Isabella Voit geführt. Als jüngste Unternehmerin der Steiermark übernahm sie 1986 mit gerade einmal 20 Jahren das Geschäft.

© KLZ / Veronika Teubl-lafer Seit 40 Jahren führt Isabella Voit das Kaufhaus im Zentrum von Puch bei Weiz

„Ich habe hier schon gelernt, meine Vorgänger hatten aber selber keine Kinder und so haben sie mich gefragt, ob ich das Geschäft weiterführen will“, blickt Voit zurück. Obwohl im selben Jahr auch ihr Sohn Michael geboren worden war, zögerte sie nicht lange. „Ich hatte große Unterstützung von meiner Familie, ohne sie wäre es nicht gegangen.“

© KLZ / Veronika Teubl-lafer Vor Schulstart besonders begehrt: Die Schulheftepakete, die Isabella Voit speziell für die Pucher Schulen schnürt

Gearbeitet wurde viel, Urlaub war wenig drinnen. Bisher hat die 60-Jährige neun Lehrlinge ausgebildet. Auch nach 40 Jahren bezeichnet Voit das Geschäft als große Leidenschaft. In ihrem Laden gaben sich Generationen die Klinke in die Hand. „Ich habe Kunden, die sind schon als Kind zu mir gekommen und jetzt kommen sie mit ihren eigenen Kindern.“

Wurstsemmel-Könige

Besonders beliebt ist die Feinkost, was der Kauffrau und ihren Mitarbeitern auch schon den Namen „Wurstsemmel-Könige“ einbrachte. Auf ihre Platten, Brötchen oder Jausenangebote greifen aber nicht nur die Schulkinder, sondern auch viele Vereine zurück. „Letztens erst habe ich um 6.50 Uhr Wurstsemmeln für den Musikvereinsausflug gerichtet“, sagt die 60-Jährige und lacht.

© KLZ / Veronika Teubl-lafer Besonders beliebt ist die Feinkost

Ein regionales Sortiment wie auch das Persönliche sind ihr besonders wichtig – von der individuellen Kindergarten-Jause bis zum zusammengestellten Schulhefte-Paket.

Auch viele Radfahrer und Urlauber kaufen bei ihr ein. „Wir haben seit 30 Jahren eine Familie aus Wien, die hier in der Region in einem Ferienhaus Urlaub macht. Weil sie kein Auto haben, schicken sie mir vor der Anreise einen Brief mit einer Liste, was sie für die kommenden Wochen brauchen. Ich stelle ein Versorgungspaket zusammen und liefere es ihnen ins Ferienhaus“, sagt Voit und fügt lachend hinzu: „Der Brief ist für uns schon Tradition zum Sommereinstieg.“

© KLZ / Veronika Teubl-lafer Großen Wert legt sie auf Regionalität

Keine Nachfolgeprobleme

In den vergangenen 40 Jahren wurde der Laden mehrfach umgebaut, saniert und erweitert. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern muss sich die 60-Jährige um die Nachfolge nicht sorgen. Ihr Sohn Michael (40) arbeitet bereits im Geschäft mit und möchte es künftig weiterführen.

© KLZ / Veronika Teubl-lafer Isabella Voit und ihr Sohn Michael sind im Geschäft ein gutes Team

Obwohl die Rahmenbedingungen nicht einfacher werden. Denn das Kaufverhalten der Menschen hat sich verändert – vom Wocheneinkauf zum Spontankauf. Der Laden hat sich vom Gemischtwarenhandel zum Lebensmittelhandel gewandelt. Die größten Konkurrenten sind die Großmärkte.

1 / 5 Im Kaufhaus Voit bekommt man alles was das Herz begehrt aus einer Hand © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Allerdings sei nicht die Menge an gekauften Produkten ausschlaggebend, ob so kleine Läden überleben, sondern die Regelmäßigkeit. „Es ist egal, wenn ein Kunde nur ein Packerl Milch kauft, aber dann muss er ständig wegen der Milch kommen“, so Voit.

Besonders die ältere Generation schätzt den Nahversorger mitten im Ort. „Es ist aber auch wichtig, dass die Jungen kommen, sonst wird es die kleinen Nahversorger nicht mehr geben, wenn die Jungen einmal alt sind.“