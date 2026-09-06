Die Geschichte hinter dem Grazer Panoramahof im Windsor-Stil

Wir spazieren diesmal bergan, vorbei an exquisiten Villen, bewundernd das satte Grün des Rosenbergs: Die Panoramagasse zählt zu den feinsten Adressen in Graz.

Unser Stadthistoriker Karl Kubinzky ist nicht nur stadtkundig, sondern ein Mann von Welt. Was er gleich unter Beweis stellt, während wir mit der Lilly beginnen, das Terrain zu erkunden. „Panoramastraßen in allen möglichen Schreibweisen gibt es weltweit, so etwa in Südafrika, Israel und Japan. An einem Ort zu sein und von dort einen besonderen Weit- und Rundblick zu haben, ist eben etwas Besonderes.“

Die Grazer Panoramastraße wurde aber nicht des Blickes wegen, sondern wegen eines Gasthofes so benannt. „Das war der Panoramahof“, weiß der Stadthistoriker. Auf der heutigen Nummer 95 errichtete Josef von Zambiasi, Direktor des Ständischen Schauspielhauses, aus einem Weingartenhaus die Gastwirtschaft Panoramahof, angeblich von der Grazer Bevölkerung gerne besucht. Trotzdem schlitterte sie nach 17 Jahren in Betrieb, nämlich 1827, in den Bankrott.

© Stefan Pajman Christian Weniger mit Lilly und Stadthistoriker Karl Kubinzky vor dem Café Rosenhain

Als der Komponist Franz Schubert den Panoramahof besuchte

Kurz zuvor stellte sich ein nach unseren Begriffen berühmter Gast ein, der Komponist Franz Schubert, der ja überhaupt als Kenner von Gastwirtschaften gilt. Schubert weilte einige Wochen zu Gast bei der Familie Pachler, die in der Herrengasse wohnte, dort einen musikalischen Salon führte, und man unternahm einen Ausflug auf den Rosenberg zum Gasthaus Panoramahof. Pachler war ein wohlhabender Advokat, wie man Rechtsanwälte seinerzeit nannte, seine Gemahlin eine ausgezeichnete Pianistin. Schubert ließ sich in Graz auch zu etlichen Kompositionen, wie einem Galopp, einem Walzer und einigen Liedern, inspirieren.

Sein Gastgeber Pachler fand Gefallen an dem Panoramahof und erwarb ihn fünf Jahre später, nach 1864 im Windsor-Stil mit Zinnen umgebaut. Der Baumeister Andrea Franz war damit beauftragt – geneigte Leserinnen und Leser erinnern sich vielleicht: Kürzlich erkundeten wir die Orpheumgasse und Neubaugasse und am Schluss stand zu lesen, man werde mit dem Spaziergang eine Brücke zu beiden Murseiten schlagen. Nun, das opulente Gebäude in der Orpheumgasse/Ecke Volksgartenstraße stammt von Baumeister Andrea Franz, der seine „Handschrift“ auf der linken Murseite wie in der Panoramagasse hinterließ.

© Sammlung Kubinzky Historisches Luftbild Panoramahof in der Panoramagasse

Zahlreiche Villen zieren die Panoramagasse

Ihren Namen erhielt die von der Heinrichstraße zur Schönbrunngasse verlaufende Panoramagasse 1860. Und so hat diese Gasse entlang des Rosenbergs noble Behausungen aufzuweisen: „Villenbauten der Gründerzeit, Balkone, Türme und üppige Architekturdetails gehören dazu.“ Wie die Villa Feyertag auf Nummer 14, daneben die Villa Marienburg, einige Schritte weiter die Villa Gerber. „Vom frühen Baudatum um 1590 ist nur noch wenig zu erkennen“, kommentiert der Stadthistoriker das Gebäude auf der Panoramagasse 87, von der Heinrichstraße kommend also vor dem Panoramahof. Auf 110 hatten die Minoriten bis 1789 ihre Meierei.

Einen kirchlichen Hintergrund birgt die Gegend übrigens auch weiter unten, das ehemalige Sommerrefektorium der Jesuiten, erbaut 1654. Die Jesuiten, Speerspitze der Gegenreformation, erwarben einen beträchtlichen Teil des Rosenbergs, legten auf dem Hügel Weingärten an. Kaiser Josef II. enteignete die Jesuiten, wie andere Orden auch, die Besitzung ging in Staatseigentum über. Das ehemalige Sommerrefektorium, saniert und ausgebaut, gehört mittlerweile zum Sportinstitut der Universität, daneben der Heilpädagogische Kindergarten der Stadt Graz.

1 / 3 Die Villa Gerber in der Panoramagasse 26, ein späthistoristisch-altdeutscher Villenbau © Klz / Stefan Pajman

Das Café Rosenhain brannte 1975 ab

Zwar befinden wir uns schon wieder zu ebener Erd, aber etwas ist aus der lichten Höhe des Rosenbergs und der Panoramagasse noch nachzutragen – das Café Rosenhain. „Schon um 1930 gab es hier ein aus Holz gezimmertes Café. Immer wieder wurde an- und ausgebaut. Der Panoramablick auf die Dächer der Stadtmitte gab dem Lokal einen besonderen Reiz“, berichtet Kubinzky, der als ehemaliger Universitätslehrer auch eine Erzählung kennt: „Studenten wurde nachgesagt, sie hätten ihr Studium in den Hörsaal R (also Rosenhain) verlegt.“ In einer Nacht des Jahres 1975 brannte das aus Holz gebaute Lokal ab, 1983 erfolgte der Ausbau des Neubaues nach dem Plan des Architektenehepaares Mayr, die auch den Jakominiplatz in heutiger Form entworfen hatten. „Nun gibt es das Café eher klein, aber mit Gastgarten und nur noch Resten des fast schon verwachsenen Panoramablicks“, bedauert Kubinzky, der abschließend daran erinnert, dass es hier während der Ersten Republik einen kleinen Tiergarten mit dem Hirsch Leopold, gerufen „Poldl“, gab.

„Lilly, wo ist denn der Poldl?“ Die Lilly als Cockerspaniel sollte eigentlich ein stöbernder Jagdhund sein. Lilly schaut auf den Zuruf „Poldl“ nur verständnislos auf – sie stöbert kein Wild, sondern nur Leckerlis auf. Und sie pflegt seit Wochen mit einer Katze, die uns mittlerweile täglich in der Früh begegnet, intensiven Blickkontakt. Beide starren sich über etliche Minuten lang freundlich an, Panorama mit Katze, sozusagen. Aber das ist eine andere Geschichte.

1 / 4 Das Café Rosenhain gab es schon um 1930 hier als aus Holz gezimmertes Café © Sammlung Kubinzky