Melanie Jann vom AMS Kärnten erklärt, warum das Stellenangebot um fast 20 Prozent angestiegen ist. Unter jungen Frauen steigt Arbeitslosigkeit aber besonders.

Auch im August ist die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen in Kärnten gestiegen und wieder sind Frauen stärker betroffen als Männer. Ende des Monats waren 18.125 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, ein Plus um 1,5 Prozent.

Und doch gibt es ein auffällig positives Signal: Die Zahl der offenen Stellen im Bundesland ist im Vergleich zum August des Vorjahres um 18,8 Prozent gestiegen. „Das ist ein gutes Signal für eine robuste Wirtschaft. Es läuft in Kärnten besser als im Österreich-Schnitt, der einen leichten Stellenrückgang zeigt. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist da“, schildert Melanie Jann, stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführerin.

„Der Industrie dürfte es aktuell recht gut gehen“

Viele Betriebe würden ihren Bedarf melden. Zurückzuführen sei das Stellenplus vor allem auf die Bereiche Hilfsberufe (plus 62,1 Prozent), Bau (30,4) und Metall/Elektro (24,8). Jann: „Der Industrie dürfte es aktuell recht gut gehen.“ Gegenüber Juli 2026 gibt es um 2,2 Prozent mehr neue Stellen, 6228 insgesamt.

© AMS Kärnten Melanie Jann, stellvertretende AMS-Landesgeschäftsführerin

Da auf eine Stelle rechnerisch nur 2,5 Arbeitslose kommen (österreichweit: 3,9) gelte es das Matching von Betrieb und Arbeitssuchenden noch passgenauer zu verbessern.

Junge Frauen besonders betroffen

Bei den Jugendlichen liegt der Anstieg mit plus 5,1 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Gegensteuern müsse man auch bei jungen Frauen zwischen 20 und 24 Jahren. „Hier hat die Arbeitslosigkeit um 62 Personen beziehungsweise 10,1 Prozent zugelegt“, so Jann. Die Datengrundlage liefere noch keine Antwort, warum die Entwicklung in der Gruppe wesentlich ungünstiger ist. Teilweise handle es sich um Frauen, die ihren Berufseinstieg im Handel oder Tourismus gemacht haben und jetzt einen zweiten Karriereweg einschlagen.

Zuwächse in der Arbeitslosigkeit zeigen sich bei den über 50-Jährigen (+3,9 %) und den Langzeitarbeitslosen (+5,8 %). Trotz dieser Entwicklung bleibt Kärnten in beiden Gruppen unter dem Österreichschnitt.