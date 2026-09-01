Möbel eines Osttiroler Familienbetriebes reisen um die Welt

Die Möbelmanufaktur Forcher wird in vierter Generation geführt. Die Produkte des Unternehmens überzeugen unter anderem Russen und Amerikaner.

Der Geruch von Holz, das Arbeiten mit den Händen und die Geräusche großer Maschinen – das sind die frühesten Kindheitserinnerungen von Gabriel Forcher. Werkstätten sind seit damals seine „zweite Heimat“. Dass der begeisterte Handwerker in die Fußstapfen seines Uropas treten wird, war klar, als er das erste Mal ein Stück Holz in der Hand hielt. Auf eine kaufmännische Ausbildung an der Handelsakademie, die Forcher mit der Matura abschloss, folgte eine Tischlerlehre mit Gesellenprüfung und später die Meisterschule. Im Oktober 2025 übernahm er schließlich in vierter Generation die Geschäftsführung der Möbelmanufaktur Forcher in Lienz.

1928 wurde die Firma als Kunsttischlerei gegründet. Aus den Anfängen mit einem Gesellen und einem Lehrling wurde ein Unternehmen mit rund 85 Mitarbeitern. Die meisten kommen aus Osttirol, beispielsweise aus Lienz, Virgen, Prägraten oder Matrei. Aber auch für Oberkärntner, speziell aus dem Möll- und Drautal, ist Forcher ein beliebter Arbeitgeber. CAD-Planung oder CNC-Technik gehören mittlerweile ebenso zum Arbeitsalltag wie handwerkliche Einzelanfertigungen – vieles hat sich in fast 100 Jahren verändert.

1 / 5 Das Lienzer Unternehmen © Foto Forcher

Kalifornien, Russland und Mallorca

Das Unternehmen konnte sich zu einem international tätigen Spezialisten für Design-Möbel und individuelle Einrichtungslösungen für private und gewerbliche Kunden entwickeln. Gefertigt werden unter anderem eigene Möbelkreationen und Sonderanfertigungen. Ob Chalets in den Alpen, Banken und Design-Hotels in Europa oder Palais am Wiener Ring – das Portfolio des Betriebs ist vielseitig. „Wir agieren als Produzenten für den Möbelhandel. Unsere Kunden sind unter anderem Einrichtungshäuser, Wohnstudios und Architekten. Wir sind nicht nur in ganz Österreich präsent. In Kalifornien wurde beispielsweise ein Privathaus mit unseren Möbeln eingerichtet. In Russland konnten wir – dank einem Kitzbüheler Partner – ebenfalls Projekte umsetzen. Auch nach Mallorca wurden unsere Möbel schon geliefert“, schildert der Geschäftsführer. Die eigenen Möbelmodelle finden ebenfalls international Beachtung: Das Bankmodell Johan wurde auf der Clerkenwell Design Week in London und auf der Mailänder Möbelmesse ausgestellt.

Um solche Großaufträge erfolgreich umzusetzen, setzt Forcher auf die Mithilfe von Nachwuchskräften. Während viele Branchenkollegen keine passenden Lehrlinge finden, kann sich Forcher über elf motivierte Jugendliche freuen. Vier von ihnen stehen kurz vor der Gesellenprüfung, fünf weitere beginnen im September mit ihrer Ausbildung. „Gerade für junge Menschen ist es wichtig, dass sie Gleichaltrige im Betrieb haben, mit denen sie sich austauschen können“, sagt Forcher. Der hohe Anteil weiblicher Lehrlinge ist beachtlich: Fünf der elf Jugendlichen sind Mädchen. Die Nachwuchsförderung sei ein wichtiger Bestandteil. Handwerkliche Fähigkeiten würden sich, laut Forcher, nicht einfach durch Maschinen ersetzen lassen.

1 / 3 Das Hotel Motto in Wien © Oliver Jiszda

Wiener Kaffeegenuss auf Osttiroler Polstermöbeln

Trotz technischen Entwicklungen soll der Charakter des Familienunternehmens erhalten bleiben. „Langlebigkeit, hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung stehen ebenso im Mittelpunkt wie neue Designs, moderne Fertigungstechnologien und nachhaltige Lösungen“, sagt Forcher. Das Team arbeitet bereits an den nächsten Projekten. „Wenn wir von einem Architekten die Rückmeldung bekommen, dass er eine solche Qualität nicht kennt, freut uns das natürlich sehr“, so der Lienzer weiter.