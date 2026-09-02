Sonja Wegscheider und Elisabeth Jeglic sorgen seit Jahrzehnten dafür, dass Oberkärntnerinnen gut angezogen sind. Dem Online-Shopping setzen sie persönliche Beratung entgegen.

Wenn es um hochwertige und trendige Mode geht, zählt die Boutique „New Place Fashion“ zu den besten Adressen in Spittal. Seit mittlerweile 25 Jahren behaupten sich Sonja Wegscheider und ihre Tochter Elisabeth Jeglic auf dem Neuen Platz. „Die Branche hat sich in diesen Jahren stark verändert, die Zeiten sind nicht leichter geworden“, sagen die modebewussten Damen, die vor allem mit einem vielfältigen Sortiment und persönlicher Beratung punkten.

„Zu schaffen macht uns nicht nur das Online-Shopping, sondern auch der Frequenzrückgang in der Innenstadt. Dennoch überwiegen die Freude über unsere treuen Stammkundinnen und die Leidenschaft für Mode“, sagt Wegscheider, die seit 36 als Modeunternehmerin tätig ist. Das Geschäft in Spittal wurde 2001 als „Jones“-Boutique eröffnet. Nachdem es bei der Modekette ab 2010 wirtschaftlich abwärts ging und 2019 die erste Insolvenz angemeldet wurde, entschieden sich die Modehändlerinnen für einen Neustart.

1 / 3 Die Boutique "New Place Fashion" in Spittal feiert 25-Jahr-Jubiläum © Willi Pleschberger

Vor sieben Jahren eröffneten sie „New Place Fashion“ mit neuem Konzept. Seither werden unterschiedliche Marken für Frauen ab 30 Jahren geboten. Um flott durch den Herbst zu kommen, werden aktuell Trendfarben wie Schokobraun, Beerentöne, Beige und Grau angeboten. „Gut angezogen ist man mit weiter Hose, Blazer und Strick in allen Variationen“, gibt das Mutter-Tochter-Gespann einen Ausblick und dankt im Zuge des Jubiläums den treuen Kundinnen.