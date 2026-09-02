Autor machte Halt in der Steinfelder Dorfkuchl

Helmut Posch widmete den sieben Herzqualitäten ein Buch. Dieses präsentierte er dem Oberkärntner Publikum samt vielseitigem Rahmenprogramm.

Rund 50 Besucher kamen zur Buchpräsentation und zum Vortrag von Helmut Posch in die Dorfkuchl in Steinfeld. Unter dem Titel „Der Weg des Herzens“ widmete sich der Abend den Themen Bewusstsein, innere Stärke und Herzkraft. „Ich erinnere Menschen daran, wer sie wirklich sind“, fasste Posch die zentrale Botschaft seiner Arbeit zusammen. Für die musikalische Gestaltung des Abends sorgte seine Ehefrau Cornelia Posch. Kräuterexpertin Silvia Unterwaditzer aus Berg im Drautal stellte zu jeder der sieben Herzqualitäten eine passende Kräuteressenz her. Damit ergänzte sie die Inhalte des Vortrags. Unter die Gäste mischten sich unter anderem Pfarrer Josef Hörner und Bürgermeister Ewald Tschabitscher.