900 Kilometer unterwegs: Mit dem Traktor von Kärnten nach Medulin

Tierarzt Hugo Kanz reiste mit einer Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h in den Urlaub. Bei der Rückkehr nach Brückl versagten 15 Kilometer vor dem Ziel die Bremsen.

Ganze 42 PS hat der Fordson Superdexter unter der Haube. Der Top-Speed liegt bei 32 km/h. Und das seit 62 Jahren. So lange spult der Traktor des Brücklers Hugo Kanz schon Kilometer für Kilometer ab. Heuer sind gleich 900 dazu gekommen. Der 71-Jährige ist mit seinem Oldtimer samt kleinem Camping-Anhänger in den Urlaub nach Medulin gefahren. „Ich war dort schon öfter und habe immer gescherzt, dass ich einmal mit dem Traktor komme. Da haben die Leute am Campingplatz nur gelacht“, erzählt Kanz. Aus dem Lachen wurde heuer Staunen, als der Plan tatsächlich Realität wurde.

Über den Radsberg und Maria Rain ging es über das Rosental inklusive einmal falsch abbiegen, was gleich zwei Stunden kostete, und einer Jausenpause in Arnoldstein bis nach Tarvis. In Gemona war die erste Tagesetappe beendet. Fast neun Stunden ist Kanz da bereits auf seinem „Fordi“ gesessen. „Das ist schon auch eine körperliche Herausforderung“, sagt Kanz, der von einem Freund begleitet wurde. In einem Waldstück bei Gemona endete nach 215 Kilometern die erste Etappe. Übernachtet wurde in einem Waldstück, die Morgentoilette wurde im Fluss absolviert.

Alkotest an der Grenze

Danach ging es über Monfalcone, Triest, Koper und Zentralistrien ans Ziel. An der Grenze von Slowenien zu Kroatien konnte die Polizei nicht ganz glauben, was sie da sah. „Sie haben mich gefragt, ob ich was geraucht habe, weil sie sich das sonst nicht erklären konnten“, erzählt Kanz. Nach 0,0 Promille beim Alkotest ging die Fahrt schließlich weiter.

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Leute waren begeistert

„Zum schnell Fahren habe ich keine Zeit“, steht auf einem Schild auf der Rückseite des Anhängers. Und die Menschen nahmen es dem Tierarzt, der in Brückl noch immer eine Praxis betreibt, auch nicht übermäßig übel, dass er auf seinem Traktor Baujahr 1964 eher gemächlich unterwegs ist. „Die Reaktionen waren das größte Kino für mich. Die Leute haben geklatscht und gejubelt“, ist Kanz immer noch begeistert. Kleinere Rückschläge wie einen leeren Tank - das Fahrzeug hat dafür keine Anzeige - kurz vor Pula, nimmt man da gerne hin. Dass ein Tourist abends mit dem Traktor ins Restaurant fährt, sieht man Kroatien auch nicht sehr häufig.

© Privat Die Rückkehr verlief nicht ganz nach Plan

Als es schon so gut wie sicher schien, dass die Reise nach fünf Tagen in Medulin und wieder zwei Tagen Rückfahrt auf dem Traktor ohne gröbere Zwischenfälle zu Ende geht, machte der „Fordi“ plötzlich Probleme. Die beiden Trommelbremsen wollten nach über 900 Kilometern nicht mehr ganz mitspielen. Der Öamtc war zur Stelle und nahm den Traktor das letzte Stück bis auf seinen Hof nach Greschitz mit.