Feuer in Stainacher Küche – Nachbarn verhinderten Schlimmeres

Zwei Feuerwehren wurden am Samstag in Stainach zu einem Küchenbrand gerufen. Bis zu ihrem Eintreffen hatten Anwohner die Flammen bereits eingedämmt.

Das beherzte Eingreifen von Nachbarn war es, das am Samstagnachmittag „ein größeres Brandereignis sprichwörtlich in letzter Sekunde verhindert hat“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Stainach. Das war passiert: In der Küche einer Wohnung in der Badgasse brach kurz vor 17 Uhr ein Brand aus, Auslöser dürfte überhitztes Öl gewesen sein. Teile der Einrichtung wie auch der Dunstabzug fingen daraufhin Feuer.

Nachbarn rückten den Flammen mit mehreren Feuerlöschern zu Leibe, eine Maßnahme, „die glücklicherweise rasch Wirkung zeigte“, heißt es seitens der FF Stainach, die wie auch die Feuerwehr Unterburg alarmiert worden war. Die Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten und Temperaturmessungen per Wärmebildkamera durch und belüfteten die Räumlichkeiten.

Drei Bewohner, darunter ein Kleinkind, wurden vom Roten Kreuz mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.