Noch nie hat Sturms Frauen-Team in einem europäischen Bewerb die nächste Runde erreicht. Beim FC Gintra in Litauen verteidigt es am Mittwoch (11 Uhr, ORF Sport+ live) einen 2:1-Polster aus dem Hinspiel.

Fast genau zehn Jahre ist es her, als die Frauenmannschaft des SK Sturm im Jahr 2016 gegen den FC Zürich zum ersten Mal ein Spiel auf Europacup-Ebene ausgetragen hat. Am Mittwoch bietet sich den Grazerinnen die Gelegenheit, ein kleines Stück Fußballgeschichte zu schreiben: Zwar holte Sturms Frauen-Team in diesen zehn Jahren fünf Siege, aber noch nie konnte es sich in einem europäischen Wettbewerb für die nächste Runde qualifizieren. Nach dem 2:1-Hinspiel-Erfolg im Europacup gegen den FC Gintra wartet heute (11 Uhr, ORF Sport+ live) das Retourspiel – steigt Sturm in die nächste Runde auf, käme das wohl einem kleinen Meilenstein im Klub gleich.

© SturmTifo.com Sturms Team vor der Abreise Richtung Litauen

Es war Lena Breznik, die vor einer Woche in Liebenau mit ihrem späten Doppelpack dafür sorgte, dass ihr Team heute in der litauischen Stadt Šiauliai einen leichten Vorteil hat. Mit Toren in der 81. Minute und in der Nachspielzeit spürte sie etwas, was sie zuvor noch nie gespürt hatte. „Beim ersten Tor ging es noch mit den Emotionen. Aber beim zweiten habe ich das lange nicht realisiert, was da passiert ist“, erzählt sie. Sie lief zur Trainerbank, wo sie von der ganzen Mannschaft und auf den Tribünen vor knapp über 1000 Fans gefeiert wurde: „Dieses Gefühl war unbeschreiblich.“

Neuer Europacup als neue Chance

Das große Ziel ist, dieses Gefühl am Mittwoch wieder zu spüren. Dass ein Sieg oder ein Remis erstmals auf europäischem Rasen ein Weiterkommen für den SK Sturm bedeutet, dessen sind sich Breznik und ihr Team bewusst. „Wir wissen, dass das eine große Chance ist. Wir sind höchst motiviert, den nächsten Schritt zu machen“, sagt die 19-Jährige. Nach dem Aus gegen Zürich im Sechzehntelfinale der Champions League vor zehn Jahren führte die UEFA bei den Frauen Mini-Qualifikationsturniere ein, in denen die Gruppensieger in die K.o.-Phase aufsteigen – das gelang Sturm trotz vereinzelter Siege nie. Im Vorjahr wurde schließlich der hinter der Champions League zweitklassige Europacup für Frauen eingeführt. Und nachdem Ajax Amsterdam da noch eine Klasse zu hoch war, ist Gintra diesmal ein Gegner auf Augenhöhe. Zwar ist er international sehr erfahren und als litauischer Serienmeister hochdekoriert, aber schlagbar, sagt Breznik: „Vor dem Spiel wussten wir nicht, mit welcher Physis sie auftreten, ob sie besser sind, oder nicht. Jetzt haben wir gute Erkenntnisse gewonnen.“

Davon unabhängig gilt aber ein Credo: Sturms Fußballerinnen wollen mit derselben Vorbereitung, mit demselben Mindset wie auch in jedes andere Spiel gehen. Trainer Tode Djakovic gibt das auch vor, sagt Lena Breznik. Dass die Motivation am Mittwoch ungleich höher ist, ist klar, aber: „Ich finde das auch wichtig, dass man jedes Spiel gleich angeht und das Beste gibt. Egal, wen man vor sich hat.“