Murtaler Freilandeier-Pionier Toni Hubmann (68) verstorben

Der bekannte frühere Eierproduzent Toni Hubmann ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Der Murtaler machte aus Freilandeiern eine Marke und Tierwohl zum Thema in Österreich.

Der Murtaler Toni Hubmann hatte eine Idee, die Ende der 1980er-Jahre noch visionär war: Hühner sollten nicht im Käfig leben, sondern draußen. Was heute für viele Konsumenten selbstverständlich klingt, war damals ein Bruch mit den gängigen Vorstellungen in der Lebensmittelproduktion. Toni Hubmann aus Glein im Murtal hatte den Mut, diesen Weg trotzdem zu gehen: Er war Vorreiter bei der Bepflanzung seiner Hühnerweide, damit die Tiere ins Freie gehen konnten. Für Schlechtwetter entwickelte er den überdachten Wintergarten. Das Schnabelkupieren (Kürzen der empfindlichen Schnabelspitze bei Geflügel, insbesondere bei Legehennen, Anm.) stellte er ebenfalls ein und bot den Tieren Nester zum Eierlegen mit natürlicher Einstreu. Ebenfalls zurückzuführen auf ihn ist die Mast der Bruderhähne – dabei werden die männlichen Küken aus der Züchtung von Legehennen als Masthühner aufgezogen, anstatt sie zu töten.

Ebenso durch Hubmanns Pionierarbeit wurde der Weg für das Legebatterieverbot geebnet, das bereits 2009 in Kraft trat. Österreich wurde damit international zum Vorreiter bei der Legehennenhaltung und ist dies bis heute geblieben.

Nun ist der Unternehmer und Gründer von „Toni’s Freilandeier“ im Alter von 68 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau, sechs Kinder und fünf Enkelkinder.

Er brachte Freilandhaltung in die Regale

Hubmann war überzeugt, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und Tierwohl nicht ausschließen müssen. Mit seiner Marke machte er die Haltung der Legehennen sichtbar und brachte das Thema Freilandhaltung in die Regale des Lebensmittelhandels. Sein Motto lautete „Essen ohne Käfig“. Dahinter stand die Überzeugung, dass auch Nutztiere ein Leben mit Auslauf und unter besseren Bedingungen verdienen.

Der Weg dorthin war nicht einfach. Hubmann stieß auf Widerstand in der Agrarpolitik. Er ließ sich nicht beirren, setzte auf moderne Stallkonzepte, Freilandhaltung und die Verbindung von Tierwohl und Vermarktung.

Die Marke„Toni’s Freilandeier“ entwickelte sich zu einem Beispiel dafür, wie sich Haltung und Lebensmittelproduktion miteinander verbinden lassen. Hubmann bewies ein ausgeprägtes Gespür für Kommunikation: Die Hühner, ihre Haltung und die Herkunft der Eier wurden Teil der Marke und Teil der Kaufentscheidung.

Für sein Engagement erhielt er 2010 das „Goldene Ei“, 2012 folgte der „Trigos Austria“-Preis. 2015/2016 wurde die Marke als „Superbrand“ ausgezeichnet. 2013 war Hubmann in der Kategorie Unternehmertum für die Wahl zum „Österreicher des Jahres“ nominiert.

Kritiker der Agrarpolitik

Der Murtaler Unternehmer war auch ein streitbarer Geist. Er kritisierte die Agrarpolitik und stellte Entscheidungen infrage, die aus seiner Sicht dem Tierwohl entgegenstanden. Deutlich wurde das während der Vogelgrippe: Die lange Stallpflicht für Bio-Hühner war für Hubmann nicht akzeptabel.

Seine letzten Unternehmerjahre waren von wirtschaftlichen Turbulenzen und juristischen Auseinandersetzungen geprägt, die ihn menschlich tief getroffen haben. Sie ändern aber nichts an dem Einfluss, den seine Idee auf die österreichische Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion hatte.

Die Marke wird von der REWE Group weitergeführt, seit 2018 werden „Tonis Freilandeier“ unter neuer Führung vermarktet.

Auch der VGT würdigt ihn

Toni Hubmann wird als Pionier der österreichischen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion in Erinnerung bleiben. Er hatte den Mut, das System der Massentierhaltung herauszufordern und den Beweis zu führen, dass hohe Tierwohlstandards auch wirtschaftlichen Erfolg bringen. Er hat Millionen von Nutztieren ein besseres Leben ermöglicht und den Weg für eine nachhaltigere agrarische Lebensmittelproduktion geebnet. Mit seinem Ableben verliert Österreich einen engagierten und visionären Pionier. Auch Martin Balluch, Obmann des VGT, der über 20 Jahre mit Toni Hubmann zusammengearbeitet hat, würdigt Hubmann: „.Dem Tierschutz wird er als aufgeschlossener Landwirt, dem seine Tiere wirklich am Herzen lagen (...), in Erinnerung bleiben. Er war menschlich sehr warmherzig und hatte den Mut, für das Richtige auch gegen mächtige Interessen entschlossen aufzutreten.“