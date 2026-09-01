Im Kreuzungsbereich B 66/ B 69 in Oberpurkla gingen am Montagabend die Bremsen eines Lkw-Anhängers in Flammen auf. Drei Feuerwehren waren mit 36 Einsatzkräften vor Ort.

Bei strömendem Regen rückten am Montagabend die Feuerwehren Oberpurkla, Halbenrain und Unterpurkla zu einem Lkw-Brand im Kreuzungsbereich der B 66 und B 69 in Oberpurkla (Gemeinde Halbenrain) aus. Laut Josef Baumgartner vom Presseteam der Bereichsfeuerwehr Radkersburg hatte der Lkw-Lenker die glühenden Bremsen an seinem Anhänger selbst entdeckt.

Die Feuerwehr löschte die Bremsen, kühlte die Bremsanlage und kontrollierte anschließend mit einer Wärmebildkamera die Temperatur der Bremsen. Danach stellten sie den Anhänger auf einem nahegelegenen Parkplatz ab. Während des Einsatzes regelten die Feuerwehrmitglieder zudem den Verkehr. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte und sechs Fahrzeuge involviert.