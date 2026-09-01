Von Unterwäsche zu Oberbekleidung: Geschäftseröffnung in Judenburg

Am Judenburger Hauptplatz gibt es seit mehr als 20 Jahren ein Modegeschäft, das seit 1. September von Petra Marchl betrieben wird.

„Jetzt habe ich 15 Jahre drunter verkauft, ab jetzt verkaufe ich drüber. Das passt genau, weil ich noch 15 Jahre bis zur Pension habe“, schmunzelt Petra Marchl. Die Judenburgerin übernimmt das Modegeschäft von Sissy Leitner. „Petra Marchl Mode“ sperrte am Dienstag, 1. September, zum ersten Mal seine Pforten auf.

Marchl führte zuletzt den Palmers im Fohnsdorfer Einkaufszentrum Arena, also Mode für „drunter“. Für Sissy Leitner war sie außerdem auch als Schneiderin tätig. „Wir kennen uns also“, so Marchl, die sich auf den neuen beruflichen Abschnitt freut. Seit 2004 gibt es das Geschäft in Judenburg, Konzept und Öffnungszeiten bleiben gleich.

Führen wird Petra Marchl das Geschäft im Herzen der Bezirkshauptstadt als Einfraubetrieb. Aktuell findet man Herbstmode, in der Naturfarben dominieren. Schon kurz nach der Eröffnung um 9 Uhr trudelten nach und nach Gratulantinnen und Gratulanten mit kleinen Geschenken ein. „Eine offizielle Eröffnungsfeier wird noch folgen“, verspricht Marchl.