Blockhaus in Flammen: Brand bei oststeirischem Sprossenhersteller

62 Einsatzkräfte waren Dienstagmorgen bei einem Brand in Bierbaum an der Safen gefordert. Ein Blockhaus, Folientunnel sowie ein Auto standen in Flammen. Nach drei Stunden konnte Brandaus gemeldet werden.

Die Feuerwehren Bierbaum, Bad Blumau, Fürstenfeld und Burgau waren im Einsatz, um das Feuer auf dem Gelände eines oststeirischen Sprossenherstellers unter Kontrolle zu bringen

Dienstagfrüh gegen 5 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bierbaum auf das Firmengelände eines oststeirischen Biosprossenherstellers alarmiert. Ein Blockhaus, das als Verkaufsraum genutzt wird, brannte – das Feuer griff schnell auf die umliegenden Folientunnel sowie auf ein Auto über.

Die Feuerwehren Bad Blumau, Fürstenfeld sowie Burgau wurden nachalarmiert. Auch die Drohne der FF Übersbach war im Einsatz, um sich ein genaues Bild der Lage machen zu können, erklärt Gerald Hanfstingl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bierbaum.

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Mit der so genannten „Riegelstellung“ startete man den Löschangriff aus vier Seiten. „Um acht Uhr konnten wir dann schließlich Brandaus melden, die Feuerwache dauert noch an. In Kürze kommen auch die Brandermittler“, so Hanfstingl.

Wie das Feuer ausgelöst wurde, steht zu diesem Zeitpunkt nicht fest. Auch wer die Einsatzkräfte alarmiert hatte, konnte man am frühen Dienstagvormittag noch nicht sagen.