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31-Jähriger Südoststeirer geriet mit der Hand in Kreissäge

Ein 31-jähriger Tischler verletzte sich Montagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in einer Tischlerei in Bad Gleichenberg an der linken Hand.

Nach der Erstversorgung wurde der 31-Jährige ins LKH Feldbach eingeliefert
© Klz / Stefan Pajman
Nach der Erstversorgung wurde der 31-Jährige ins LKH Feldbach eingeliefert
Bad GleichenbergEinsatzberichte

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es Montagnachmittag in einer Tischlerei in Bad Gleichenberg. Gegen 15 Uhr führte ein 31-Jähriger Tischler Arbeiten mit einer Formatkreissäge durch. Beim Versuch, einen Keil aus einem Stück Holz herauszuschneiden, geriet er mit der linken Hand in das rotierende Sägeblatt. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins LKH Feldbach eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Laut dem derzeitigen Ermittlungsstand wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Der Vorfall wurde an das Arbeitsinspektorat weitergeleitet.