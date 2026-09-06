Neuer Arzt in Murau: „Wünsche mir nur, dass Patienten zufrieden sind“

Urologe Danijel Jozipovic eröffnete Anfang September seine Urologenpraxis in Murau und schließt somit eine große Versorgungslücke.

„Ich wünsche mir nur, dass meine Patienten zufrieden sind.“ Das sagt Danijel Jozipovic, der vor wenigen Tagen seine Praxis in der Stadtgemeinde Murau eröffnet und damit eine große Versorgungslücke in der Region geschlossen hat. Wie berichtet ging der Urologe Jörg Pferschy Ende 2025 in Pension – die Sorge war groß, dass die Stelle nicht nachbesetzt werden kann.

Doch Anfang Juli wurde offiziell, dass der Klagenfurter Arzt Danijel Jozipovic die Kassenstelle übernimmt. Untergebracht ist die nigelnagelneue, 270 Quadratmeter große Praxis in einem barrierefreien Teil des Seniorenheims Murau (Elternhaus): In dem Zubau soll künftig das für Murau vorgesehene Gesundheitszentrum entstehen. Eines Tages sollen dort also weitere Ärztinnen und Ärzte ihrem Beruf nachgehen.

Baustelle und Dankbarkeit

„Hier war eine richtige Baustelle. Alle haben angepackt, damit wir rechtzeitig fertig werden“, schmunzelt Jozipovic. „Es wurde alleine rund ein Kilometer Kabel verlegt“, so der Mediziner, der allen an der Umsetzung Beteiligten dankbar ist – von der Stadtgemeinde Murau bis zum Architekten.

Der 40-jährige Urologe arbeitete bisher unter anderem in Oberwart und Klagenfurt in den Krankenhäusern. Im Jahr 2022 eröffnete er eine Privatpraxis in Klagenfurt, die er weiterhin betreiben wird. In Murau ist er zum ersten Mal als Kassenarzt tätig: „Das wird sicher eine Herausforderung“, sagt der dreifache Vater (3, 5 und 7), dessen Frau sich in Ausbildung zur Chirurgin befindet.

Versorgungslücke

Warum er die Stelle übernommen hat? „Ich habe mitbekommen, dass es hier eine Versorgungslücke gibt. Und ich finde, es gibt eine Verpflichtung, für die Gesellschaft da zu sein.“ Danijel Jozipovic bezeichnet sich als Murau-Fan, sein Lebensmittelpunkt wird aber weiterhin Klagenfurt sein. Von der Ordination gibt es auch einen herrlichen Ausblick auf die Stadt. „Es ist einfach schön hier“, so der Kroate. Die Leidenschaft für sein Fachgebiet ist groß: „Es ist ein lebendiges und vielseitiges Gebiet.“ Außerdem bedürfe es oft nur „Kleinigkeiten“, um die Patientinnen und Patienten glücklich zu machen.

Viele sind vor allem darüber glücklich, dass in Murau nun wieder ein Urologe zu finden ist. In den Räumlichkeiten von Pferschy war eine Unterbringung seines Nachfolgers nicht möglich, da dort die Barrierefreiheit nicht gegeben ist. In Murau wird die Praxis von Danijel Jozipovic täglich (Montag bis Freitag) geöffnet sein, seine Privatordination in Klagenfurt führt er weiterhin an drei Nachmittagen pro Woche.

Kontakt Telefon: 0660-212 10 42

Öffnungszeiten:

Montag und Dienstag von 9 bis 15.30 Uhr

Mittwoch und Donnerstag 9 bis 12 Uhr

Freitag 9 bis 11 Uhr