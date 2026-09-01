Österreichisches Deutsch laut Umfrage kein Auslaufmodell

Geht es nach den Endergebnissen einer großen Studie mit über 71.000 Befragten, steht es um das "Österreichische Hochdeutsch" dieser Tage nicht schlecht. Rund 94 Prozent der Teilnehmenden sehen Deutsch als Sprache mit mehreren, nebeneinander existierenden Standards an. Dass tendenziell jüngere Menschen eher einen vom "deutschen Deutsch" geprägten Standard akzeptieren, interpretiert Stefan Dollinger von der University of British Columbia (Kanada) als lebensabschnittsbedingt.

© APA/THEMENBILD Slogans wie der hier abgebildete dürften noch lange verstanden werden