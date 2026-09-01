Lotter erhält "Tractatus"-Preis des Philosophicum Lech

Die deutsche Philosophin Maria-Sibylla Lotter wird mit dem diesjährigen Essay-Preis "Tractatus" des Philosophicums Lech ausgezeichnet. Die 65-Jährige erhält den mit 25.000 Euro dotierten Preis exemplarisch für ihr Buch "Opfer. Über Verwundbarkeit als Selbstbild". Die Verleihung des "Tractatus" wird am 25. September im Rahmen des Philosophicums erfolgen, das sich heuer mit dem Thema "Betreutes Denken. Die neue Lust an der Unmündigkeit" auseinandersetzt.

© APA LECH - ÖSTERREICH: FOTO: APA