Ex-Gangmitglied wegen Mordes an Tupac Shakur schuldig

Im Prozess um den jahrzehntelang ungeklärten Mord an dem legendären US-Rapper Tupac Shakur ist der Angeklagte Duane Davis für schuldig befunden worden. Die Geschworenenjury in Las Vegas sah es am Montag als erwiesen an, dass der frühere Anführer der Gang South Side Compton Crips für die Tat verantwortlich war. Die Beratung dauerte nur wenige Stunden. Zuvor hatten Anklage und Verteidigung ihre Schlussplädoyers dargelegt.

A photograph of rapper Tupac Shakur and Suge Knight, taken by Leonard Jefferson just minutes before the fatal shooting is displayed during the murder trial of Duane Davis, related to the 1996 killing of Shakur, at Clark County District Court at the Regional Justice Center in Las Vegas, Nevada, on August 21, 2026. The trial of the former gang leader accused of orchestrating the murder of rapper Tupac Shakur began on August 10, 30 years after one of America's most high-profile unresolved killings. The proceedings, expected to last a month, will likely not make clear who fired the shots that killed the California hip-hop legend on the night of September 7, 1996, while he was in Las Vegas to see a Mike Tyson boxing match. (Photo by Bizuayeha TESFAYE / POOL / AFP)

Staatsanwalt Binu Palal argumentierte, der Angeklagte Duane Davis habe den Mord an Shakur angeordnet. Die Verteidigung erklärte dagegen, es gebe außer Davis' eigenen Aussagen keinerlei Beweise, die den heute 63-Jährigen mit der Tat in Verbindung brächten.

Der Mord an Shakur gehört zu den bekanntesten ungelösten Verbrechen in den USA, der mit Spannung erwartete Prozess hatte im August begonnen. Davis war vorgeworfen worden, den Mord an dem Hip-Hop-Künstler in Auftrag gegeben zu haben. Shakur war 1996 im Alter von 25 Jahren im Glücksspielparadies Las Vegas im US-Staat Nevada getötet worden.