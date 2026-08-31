Explosionen in Kiew gemeldet

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind in der Nacht auf Dienstag Explosionen zu hören gewesen. Das meldete ein Reuters-Zeuge. Die örtlichen Behörden riefen die Menschen auf, Schutz zu suchen.

© APA/AFP This photograph shows an explosion during a Russian missile strike on the Ukrainian capital of Kyiv on July 6, 2026, amid the Russian invasion in Ukraine. Russia struck Ukraine's Kyiv region with ballistic missiles on July 6, killing at least eight people and wounding dozens, authorities said, on the eve of a NATO summit in Turkey. (Photo by Eugene KOTENKO / AFP)