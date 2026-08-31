Angreiferin sticht am Times Square auf zwei Menschen ein

Im Zentrum von New York hat sich Berichten zufolge am Montag ein Messerangriff ereignet. Wie US-Medien berichteten, stach eine Angreiferin am bei Touristen beliebten Times Square auf zwei Menschen ein, bevor sie von der Polizei gestoppt wurde. Zu den beiden Opfern lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Lokalen Medien zufolge wurde die mutmaßliche Täterin von der Polizei angeschossen und ins Krankenhaus gebracht. Das Motiv der Attacke war zunächst unklar.

© APA/AFP New York City Police officers investigate the scene where an officer-involved shooting left one dead near Times Square, in New York, on August 31, 2026. A woman armed with a knife stabbed two people in New York's Times Square on Monday before she was shot by police, US media reported..Local news reports said the suspect was taken to hospital in critical condition, while the status of the two victims was not immediately clear. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)