EU-Verteidigungsminister beraten Ukraine-Unterstützung

Nach dem Auftaktabendessen am Montagabend kommen in Wicklow in Irland, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, am Dienstag die EU-Verteidigungsministerinnen und -minister zu einem informellen Treffen zusammen. Im Zentrum der Beratungen werden die Unterstützung der Ukraine und die Verteidigungsfähigkeit der EU stehen. Beschlüsse werden bei informellen EU-Ministertreffen keine gefasst. Österreich wird von Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) vertreten.

© APA/THEMENBILD Die Verteidiungsminister treffen sich in Irland (Symbolbild)