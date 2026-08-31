76-Jähriger kracht mit Auto gegen Betonsäule in Gersdorf: Tot

Der 76-jährige Autofahrer ist aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Verkehrsunfall in Gersdorf an der Mur (Bezirk Leibnitz). Ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Leibnitz lenkte gegen 07:30 Uhr seinen Pkw auf der B69. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte unter der Autobahnbrücke gegen eine Betonsäule.

Nachfahrende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 76-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die B69 war im Bereich der Autobahnauffahrt Gersdorf für mehrere Stunden gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.