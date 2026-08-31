E-Scooter-Fahrer lieferte sich Verfolgungsjagd

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am Montag ein E-Scooter-Fahrer in Oberösterreich geliefert. Nachdem eine Streife der Polizei Neuhofen auf den 60-jährigen Fahrer auf der Kremstal Bundesstraße aufmerksam geworden war, ergriff dieser die Flucht und fuhr über Grundstücke und durch Gärten in einen Wald, wo er sich versteckte. Der Mann konnte dennoch angehalten werden, ein Alkomattest ergab einen Wert von 0,94 Promille.

© APA/THEMENBILD Ein E-Scooter-Fahrer versteckte sich im Wald