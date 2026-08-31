Französischer Ex-Premier Édouard Balladur gestorben

Der frühere französische Premierminister Édouard Balladur ist tot. Wie seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, starb Balladur am Montag im Alter von 97 Jahren in Paris. Für ihn werde eine Trauermesse "im engsten Familienkreis" abgehalten. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

Der Konservative Balladur war von März 1993 bis Mai 1995 letzter Premierminister unter dem sozialistischen Präsidenten François Mitterrand. Während seiner Amtszeit setzte er sich für die Privatisierung staatlicher Unternehmen ein. Im ersten Wahlgang bei der Präsidentenwahl 1995 wurde er nur Dritter und schaffte es nicht in die Stichwahl. Präsident wurde damals sein Parteifreund Jacques Chirac.

"Er war ein Staatsmann mit progressivem Geist und wird für viele Männer und Frauen seines politischen Lagers ein Vorbild bleiben", erklärte Premierminister Sébastien Lecornu im Onlinedienst X. "Er gehörte zu jenen Politikern, die viel von den Wählern hielten, weil sie eine edle Vorstellung von Frankreich haben", erklärte der Vorsitzende der konservativen Partei Les Républicains, Bruno Retailleau.