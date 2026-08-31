Van der Bellen trifft in Tirol fünf Staatsoberhäupter

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt Staatsoberhäupter aus fünf deutschsprachigen Ländern zu einem Treffen in seine Heimat Tirol. Gestartet wird am Dienstag in Innsbruck, am Mittwoch geht es nach Alpbach, wo das Europäische Forum (EFA) stattfindet. Teilnehmen werden Belgiens König Philippe, Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein, Großherzog Guillaume von Luxemburg und der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin.