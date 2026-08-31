Testbetrieb für neues Polizei-Dienstmanagement startet

Mit Dienstag startet die sogenannte Test- und Einführungsphase für das neue Dienstzeitmanagement der Polizei. In fünf Bezirken quer durch Österreich - Bregenz, Linz, Leibnitz, Gänserndorf und Wien-Brigittenau - will das Innenministerium herausfinden, ob das neue System in Stadt und Land gleichermaßen funktioniert. Dem Ressort zufolge sollen die Dienstzeitsysteme harmonisiert werden. Dazu sollen Überstunden mehr auf Freiwilligkeit basieren, 24-Stunden-Dienste vermieden werden.

© APA/THEMENBILD Die heimische Polizei wird bald neu getaktet