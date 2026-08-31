Stocker will für alle sparen

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat im ORF-"Sommergespräch" am Montagabend seinen Vorschlag weiter ausgeführt, die Pensionen in Österreich mittels eines durch Dividenden aus Staatsbeteiligungen gespeisten Fonds abzusichern. Zusätzlich will er für unter 18-Jährigen getätigte Veranlagungen von der Kapitalertragssteuer befreien und spesen- bzw. gebührenfrei stellen. Sinkende Umfragewerte werte er als Ansporn, bei den kommenden Landtagswahlen vor der FPÖ zu bleiben.

© APA/ROLAND SCHLAGER Stocker will mit Pragmatismus aus dem Tief