Freisprüche im Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt in Wien

Mit Freisprüchen für vier Angeklagte ist am Montag am Wiener Landesgericht der Prozess um einen Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt zu Ende gegangen. Die Schuld der Angeklagten sei nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit feststellbar, befand ein Schöffensenat in der fortgesetzten Verhandlung, in der es um einen Mann gegangen war, der erklärt hatte, am 9. Mai 2024 bei seiner Festnahme am Schwarzenbergplatz Polizeigewalt erfahren zu haben.

© APA/THEMENBILD Die am Landesgericht gefällten Freisprüche sind nicht rechtskräftig