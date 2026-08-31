Welthandel wird immer mehr zur Bedrohung für Artenvielfalt

Einen "eskalierenden Trend" zur Gefährdung von immer mehr Tier- und Pflanzenarten durch globale Warenströme ortet eine im Fachjournal "PNAS" erschienene Studie. Vor allem nach dem Jahr 2010 habe die Anzahl an bedrohten Arten durch wirtschaftliche Aktivitäten merklich zugenommen, berichtet ein Team um u.a. am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien tätige Forschende.

© APA/AFP Gier nach Agrarprodukten ist ein Treiber des Biodiversitätsrückganges