Hamas: Fünf Tote bei israelischen Angriffen auf Gaza

Bei israelischen Attacken im Gazastreifen sind nach Angaben von Hamas-Behörden fünf Menschen getötet worden. Das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt sprach am Montag von zwei Luftangriffen auf Zivile. So sei eine Menschenmenge nahe eines Parks getroffen worden. In dem Gebiet halten sich viele Familien auf, die aus anderen Teilen des Gazastreifens vertrieben wurden. Dagegen erklärte die israelische Armee, sie habe "Mitglieder des bewaffneten Arms der Hamas" ins Visier genommen.

© APA/AFP Trauer um Opfer von israelischen Luftangriffen in Gaza