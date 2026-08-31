Fremde Frau muss aufs Klo, danach fehlt Kärntner Paar der Schmuck

Eine Unbekannte bat ein älteres Ehepaar aus dem Bezirk Völkermarkt, die Toilette benutzen zu dürfen. Kurz darauf war Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro weg.

Die Polizei in Kärnten sucht nach zwei unbekannten Täterinnen. Die Frauen betraten am Sonntag kurz nach Mittag das Grundstück eines älteren Ehepaares im Bezirk Völkermarkt. Eine der beiden gab vor, die Toilette benutzen zu wollen, woraufhin sie von den Hausbesitzern in das Wohnhaus gelassen wurde. Während die zweite Täterin das Ehepaar ablenkte, stahl die andere aus einer Kommode im Haus Schmuckstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend verließen die beiden Unbekannten Haus und Grundstück.

Personenbeschreibung

Eine der Frauen soll eine stärkere Statur haben und circa 160 bis 165 Zentimeter groß sein. Die zweite Täterin wird als schlank beschrieben. Sie ist circa 170 Zentimeter groß, hat helle, schulterlange Haare und helle Haut. Sie war mit einem hellbraunen bzw. gelblichen Sommerkleid mit verschiedenfarbigen Mustern bekleidet. Beide Täterinnen sprachen nur gebrochen Deutsch.