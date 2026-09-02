Kandidiert Scheider erneut? Bürgermeister steht vor Entscheidung

Klagenfurter Bürgermeister will Frage nach der Kandidatur bei der Wahl 2027 noch im September beantworten. Auch SPÖ, ÖVP und FPÖ stehen vor Entscheidungen.

180 Tage. So lange dauert es noch bis zu den nächsten Kärntner Gemeinderatswahlen – und in Klagenfurt sind die wichtigsten Personalfragen offen. Obwohl sich die Landeshauptstadt seit der umstrittenen Vertragsverlängerung des ehemaligen Magistratsdirektors Peter Jost durch Bürgermeister Christian Scheider Ende 2022 im gefühlten Dauerwahlkampf befindet, stehen offiziell noch kaum Spitzenkandidaten fest.

Scheider selbst betont seit Wochen, er befinde sich in der „Überlegungsphase“. Laut seinem Büro soll diese im September enden. Gegenüber der APA ließ der Amtsinhaber zuletzt offen, ob er erneut antreten will: „Ich könnte ja im Prinzip aufhören, weil jetzt wäre ich dann 63 nächstes Jahr. Beweisen brauche niemandem mehr etwas.“ Andererseits hängt von seinem Antreten das politische Überleben seiner erst im Vorjahr gegründeten Kleinpartei FSP (Freie Soziale Bürgerpartei) ab. Parteichef und Vizebürgermeister Patrick Jonke dürfte spätestens mit Bekanntwerden seiner üppigen Überstundenzahlungen die Gunst vieler Wähler verspielt haben.

Analyse bleibt unter Verschluss

Wie es um seine Chancen steht, ließ der Bürgermeister zuletzt per Meinungsforschung erheben. Die von ihm beauftragte Analyse werde allerdings nicht veröffentlicht, teilte sein Büro mit. Nur so viel: Bei der Direktwahl gebe es einen „großen Abstand zu den Herausforderern“.

Die Frage ist, wer diese Herausforderer sein werden. Die SPÖ, derzeit stimmenstärkste Partei im Gemeinderat, will ihre Entscheidung spätestens Anfang Oktober bekannt geben. Gehandelt wurden zuletzt Nationalrat Philip Kucher, Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig, Bundesrat Manfred Mertel und Unternehmer Bernd Hinteregger. Objektiv betrachtet macht Ronald Rabitsch das Rennen. Der Vizebürgermeister vereint seit einem Jahr auch den Stadtparteivorsitz und den Klubvorsitz in einer Person und hat nach dem Abgang von Philipp Liesnig wieder Ruhe in der Partei gebracht – so zumindest die Außenwahrnehmung.

Offiziell will er sich ebenso wenig aus der Deckung wagen wie Julian Geier. Der ÖVP-Chef gilt nach der Übernahme des Klub- und Stadtparteivorsitzes sowie des Stadtsenatssitzes als gesetzt. Die förmliche Kür soll in den kommenden zwei Wochen erfolgen.

Doppeljob für FPÖ-Mann?

Am meisten Fragezeichen gibt es bei der FPÖ. Landesparteichef Erwin Angerer favorisiert Stadtparteiobmann Gernot Darmann. Der Jurist fühlt sich jedoch in seiner Rolle als Sicherheitssprecher im Nationalrat wohl – so wohl, dass er sich angeblich nur ungern aus Wien verabschieden möchte. Rein rechtlich könnte Darmann, der für eine Stellungnahme nicht erreichbar war, Nationalrat und Bürgermeister oder Stadtrat zugleich sein. Praktisch ist ein solcher Doppeljob wenig realistisch.

Stadträtin Sandra Wassermann wäre eine Alternative, soll aber nicht über die nötige parteiinterne Unterstützung verfügen. In einem Interview der Kleinen Zeitung erklärte sie zudem, selbst keine Ambitionen auf das Bürgermeisteramt zu haben.

Stadtparteiobmann Stefan Samonig ist bei den Grünen gesetzt. Bei den Neos läuft noch die parteiinterne Vorwahl. Alles andere als ein Antreten von Klubobmann und Nationalrat Janos Juvan als Spitzenkandidat wäre eine Überraschung.