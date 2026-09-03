Bad Mitterndorf: Loipenbeschneiung im Tal wird heiß diskutiert

In Bad Mitterndorf soll bald eine schneesichere Langlaufloipe im Tal entstehen. Dagegen regt sich Widerstand bei Anrainern und Naturschützern.

Schneereiche Winter sind längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Um die Wintersportsaison abzusichern, wird vielerorts technisch nachgeholfen. Schon seit knapp 30 Jahren diskutiert man auch in Bad Mitterndorf eine schneesichere Langlaufloipe im Tal. Heuer wurden die ersten Schritte eingeleitet, um das Projekt zu realisieren.

Sehr zum Unmut des Bürgerforums „Lebenswertes Hinterberg“: „Wir appellieren an die Marktgemeinde, auf das geplante Loipenbeschneiungsprojekt aufgrund der Beeinträchtigung von Lebensqualität und Natur und aus wirtschaftlichen Gründen zu verzichten“, heißt es in einem Positionspapier. Stattdessen solle die Gemeinde lieber in vorhandene Beschneiungsmöglichkeiten am Loipennetz und der Tauplitzalm sowie „in alternative Sport- und Bewegungsangebote“ investieren.

Tourismus als wichtiger Geldbringer

Konkret plant die Gemeinde eine schneesichere Loipe in der Nähe der Aldiana-Therme und der Nachwuchsschanzenanlage bei Bad Heilbrunn, die sowohl für Anfänger als auch geübte Sportler geeignet sein soll. Wie berichtet stimmten ÖVP und FPÖ im Mai mit einer Mehrheit für die Beauftragung der Firma ZT Kofler mit der Einreichungsplanung für die Loipenbeschneiung. „Wir leben in der Region vom Tourismus. Um langfristig interessant für Gäste zu sein, müssen wir investieren. Davon profitieren im Endeffekt auch die Einheimischen“, sagt Bürgermeister Herbert Hansmann.

1 / 2 Die Loipe soll beim Nachwuchsschanzengelände in Bad Heilbrunn vorbeiführen © KLZ / Lena Haslinger

Teilweise stehen Anrainer und Naturschützer dem Projekt jedoch kritisch gegenüber, auch seitens der SPÖ gab es anfangs Widerstand. „Mittlerweile sind sich aber alle Fraktionen einig, im Juni konnten wir die finale Planung einstimmig im Gemeinderat beschließen“, informiert Hansmann.

Aktuell laufe das Behördenverfahren, das Konzept werde von der Bezirkshauptmannschaft geprüft. „Natürlich wird der Naturschutz berücksichtigt. Auch Lärmmessungen wurden im gesamten Gebiet durchgeführt“, erklärt der Bürgermeister. Bei einer Informationsveranstaltung wurde zudem mit betroffenen Anrainern und Grundbesitzern gesprochen. „Bis auf wenige Ausnahmen waren alle dafür. Die Loipe haben wir nun mit genug Abstand zu den Kritikern geplant.“

Bürgerforum äußert Bedenken

Zu den Gegnern zählt die Bürgerinitiative „Lebenswertes Hinterberg“. Bildhauer Ferdinand Böhme, Karin Hochegger vom Naturschutzbund, Sozialwissenschaftler und Autor Günther Marchner sowie weitere Mitglieder äußern im sechsseitigen Positionspapier eine Vielzahl an Bedenken und Fragen.

So wird beispielsweise die rechtliche Grundlage für die Wasserentnahme sowie eine mögliche Kontaminierung umliegender Gewässer durch Deponiesickerwässer hinterfragt. Weiters bestehe die Gefahr, dass Anrainer durch Lärm, erhöhte Verkehrsbelastung und Luftfeuchtigkeit beeinträchtigt werden.

1 / 3 Bildhauer Ferdinand Böhme ist Teil der Bürgerinitiative ... © KLZ / Gerhard Pliem

„Nehmen Bedenken ernst“

Außerdem wird im Positionspapier in Frage gestellt, wie der Kunstschnee bakterienfrei gehalten wird und ob Quellen sowie Trinkwasserbrunnen geschützt werden. Auch dass „wesentliche Teile des Projektes in Naturschutzgebieten realisiert werden“ sowie den erhöhten Wasserverbrauch sehen die Mitglieder kritisch.

Hansmann erklärt, dass man die Anliegen der Bürgerinitiative sehr ernst nehme: „Wir prüfen das sorgfältig und werden das Gespräch suchen. Ich bin aber überzeugt, dass unser Beschneiungskonzept hieb und stichfest ist.“ Entgegen der Behauptungen liege beispielsweise kein Zentimeter der Loipe im Naturschutzgebiet.

Start schon diesen Winter

„Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die Schneeproduktion noch in der Wintersaison 2026/27 starten kann“, gibt Hansmann bekannt. Genaue Kosten für das Projekt nennt er noch nicht, er verrät aber, dass es sich um einen „niedrigen Millionenbetrag“ handelt. Finanziert werde es gemeinsam vom Land, der Gemeinde, dem Tourismusverband und Eigenleistungen des Wintersportclubs (WSC).

„Wir gehen das Projekt mit viel Fingerspitzengefühl an, arbeiten ressourcenschonend und wollen den Energieaufwand so gering wie möglich halten“, so Hansmann. Parallel zur Loipe im Tal werde außerdem in den Langlaufsport auf der Tauplitzalm investiert. Ebenso sei man dabei, Winterwanderwege auszubauen, um auch alternative Angebote zu schaffen.