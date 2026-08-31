Kroatischer Autor Slobodan Šnajder 78-jährig gestorben

Im Frühjahr hatte der kroatische Autor Slobodan Šnajder zwei Monate in einer Gastwohnung des Wiener Museumsquartiers verbracht, an einem großen Roman gearbeitet, der das Schlussstück einer Trilogie werden sollte, und die deutsche Übersetzung des Mittelstücks, des Romans "Engel des Verschwindens", vorgestellt. Am Sonntagabend (30. August) ist Šnajder im Alter von 78 Jahren überraschend in seiner Heimatstadt Zagreb gestorben. Das gab der Zsolnay Verlag am Montag bekannt.

© APA/GEORG HOCHMUTH Slobodan Snajder Ende Februar beim Interview mit der APA