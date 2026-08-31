Trump: Teheran muss vor Gericht

US-Präsident Donald Trump fordert nach dem Tod von Demonstranten im Iran eine Anklage gegen die Verantwortlichen. "Sie müssen wegen Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt werden!", schrieb Trump am Montag auf der Plattform Truth Social über den Iran. Der US-Präsident nannte kein konkretes Gericht, das er im Sinn hat. Die USA erkennen den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der Kriegsverbrechen verfolgt, nicht an.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Trump will die Führung in Teheran vor Gericht ziehen