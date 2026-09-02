Der tägliche Morgenpost-Kommentar aus der Redaktion. Heute: Warum es höchste Zeit für die Würdigung einer alten Tugend ist.

Reden wir über Friedrich Merz: Mehr als zwei Jahrzehnte kämpfte der Christdemokrat alter Schule darum, deutscher Bundeskanzler zu werden. Kaum 16 Monate, nachdem er sich im Mai 2025 diesen Traum erfüllen konnte, steht der 70-Jährige vor dem Scherbenhaufen seiner Karriere. Oder Sir Keir Starmer: Im Juli 2024 wurde der Labour-Politiker nach einem Erdrutschsieg britischer Premier, um das politische Chaos auf der Insel zu beenden. Doch sein politisches Kapital schmolz schneller als die Pisten im April. Nach nur zwei Jahren wurde Starmer von seinem Parteifreund Andy Burnham aus dem Amt gedrängt.

Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Man denke nur an all die gescheiterten schwarzen und roten Parteichefs in den vergangenen zehn Jahren oder die Lage der Dreierkoalition. Der Versuch, aus der Mitte heraus ein Land zu regieren, ist zu einem Ritt auf der Rasierklinge geworden – Absturz jederzeit inbegriffen. Es spricht Bände, dass Giorgia Meloni nun die am längsten dienende Ministerpräsidentin Italiens ist. Ausgerechnet die 49-jährige Rechtspopulistin, die im Amt einen pragmatischen Mittekurs fährt, scheint – zumindest für den Moment – immun gegen jenes Virus zu sein, das unsere reichen westlichen Demokratien befallen hat. Geht's noch ironischer?

Die glücklosen Erben der ehrwürdigen Alten

Für die Legionen der Unzufriedenen, Enttäuschten und Wütenden steht fest: Diejenigen, die derzeit an den Hebeln der Macht sitzen, sind lauter Überforderte und Unfähige, im Volksmund auch „Flaschen“ genannt. Zweifellos warten Bruno Kreisky und Franz Vranitzky bis heute ebenso auf würdige Nachfolger an der Spitze der SPÖ wie Leopold Figl und Wolfgang Schüssel in der ÖVP. Fehlbesetzungen, auch krachende, gibt es überall. Doch dass die politische Autorität ihrer Erben wie ein Soufflé in sich zusammensackt, kaum dass sie ins Amt gekommen sind, verweist auf ein größeres Problem als persönliche Inkompetenz.

Dieses Dilemma lässt sich mit den Worten des britischen Historikers Harold James, der vergangene Woche beim Salzburger Trilog weilte, folgendermaßen zusammenfassen: „Das Rezept erfolgreicher Anführer, insbesondere, wenn sie Populisten sind, besteht heute darin, unterhaltsam, vage, verrückt oder einfach nur sehr, sehr reich zu sein.“

Der gute alte Kaiser: das unwahrscheinliche Role-Model

Wer über diese Gaben verfügt, hat heutzutage die besten Chancen, Wahlen zu gewinnen und im Anschluss daran sogar zu regieren. Zu viele Menschen haben, aus welchen Gründen auch immer, genug von Langweilern und Brillenschlangen an der Spitze. Das Problem ist, dass man mit den Talenten, mit denen sich Wahlen gewinnen lassen, nicht weit kommt, wenn es um die Sicherung der nationalen Interessen und Entscheidungen im Sinne des Gemeinwohls geht. Was aber auch schon wieder egal ist, weil es ja ohnehin um die Überwindung eines ungerechten Kapitalismus, des mühsamen Parlamentarismus mit seinen lästigen Kompromissen oder die Verwirklichung nationaler Souveränität in einer Welt der wechselseitigen Abhängigkeiten geht.

Der britische Historiker ist zu klug, um eine einfache Lösung vorzuschlagen. Zu klar ist, dass es eine solche nicht gibt. Stattdessen rät James zum Rückblick in die Geschichte – und wird, ausgerechnet, beim guten alten Kaiser fündig. Franz Joseph war ein lausiger Militär, ein Monarch mit vielen Fehlern und Unzulänglichkeiten. Und trotzdem ist es ihm mit seinen Stärken – Selbstdisziplin, Arbeitsethos, Ordnungsliebe – gelungen, zum Stabilitätsanker einer Gesellschaft im Umbruch zu werden. Eine Art „heldenhafter Mittelmäßigkeit“ nennt das James in Anlehnung an den Schriftsteller Claudio Magris.

Ein Plädoyer für heldenhafte Mittelmäßigkeit

Noch weniger Sex-Appeal geht gar nicht. Und so schnell wird der Furor vieler Wählerinnen und Wähler wohl auch nicht verschwinden, zumal ja die ungeliebten Vertreter des Ancien Régime immer noch regieren, in Wien und Berlin, in Paris, London und so weiter und so fort. Der Sound unserer Zeit lässt sich mit dem alten Satz einfangen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll. Womöglich schlägt dann erneut die Stunde des heldenhaften Mittelmaßes, um eine Gesellschaft im Umbruch durch ihre Turbulenzen zu führen – tunlichst ohne Umweg über zwei Weltkriege.

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