Nicht einmal ein Symbol der Beständigkeit wie AVL List kann sich dem weltweiten Wirtschafts-Tsunami entziehen. Diese Unsicherheit frisst sich in die Menschen.

AVL List, ein Symbol der Beständigkeit. Unerschütterlich erschien das Unternehmen, an das weltweit die Automobilhersteller Entwicklungsaufträge erteilen, genauso wie Formel-1-Teams, die mit der Hilfe von AVL die Technik an die Grenzen des Machbaren treiben. Ein globaler Player, rund 12.000 Mitarbeiter weltweit, ehemals zwei Milliarden Umsatz, ein Leuchtturm der österreichischen Wirtschaftsgeschichte.

Deshalb schockiert der Bruch, den diese Geschichte jetzt erfährt, so sehr. AVL List erschien unantastbar, trotzdem muss man jetzt Mitarbeiter abbauen, Standorte zusammenlegen, auflassen, Abteilungen schließen. Redimensionierung klingt das abstrakt im Wirtschaftsdeutsch. Dahinter stehen menschliche Schicksale, ein Lebenswerk genauso wie hohe Verbindlichkeiten und eine Investoren-Option, die man noch vor zwei, drei Jahren als haltloses Gerücht abgetan hätte. Jetzt steht der Begriff Investor sogar in der Bilanz.

AVL List ging auf viele Spielfelder, sieht man sich die Restrukturierungspläne an, waren es offenbar zu viele. Zugleich ist man Opfer eines wirtschaftlichen Tsunamis, der in der Branche niemanden verschont. Die Abhängigkeit von den deutschen Autoherstellern, die selbst massiv Stellen abbauen, war ein Kipppunkt von vielen. Ihre Aufträge fehlen.

AVL List, ein Symbol der Gegenwart. Nichts ist sicher, nichts gewiss. Und diese Unsicherheit frisst sich in die Menschen und in unsere Zukunft. Der Wandel wird wehtun, auch wenn er Chancen bietet.