Die große Justizreform rückt in weite Ferne

Regierungsvorschlag erntet aus der gesamten Justiz massiven Widerstand – und ein klares Nein von den Grünen, deren Zustimmung nötig ist.

Der Plan der Bundesregierung, die Weisungskette der Staatsanwaltschaften neu aufzustellen, ist in der Begutachtung des Gesetzesentwurfs auf massiven Widerstand gestoßen. In Kürze lassen sich die Stellungnahmen aus den Reihen der Justiz wie folgt zusammenfassen: Das Ziel, die Weisungsspitze zu entpolitisieren, werde verfehlt und womöglich sogar das Gegenteil bewirkt. Ein Beschluss rückt – vorerst – in weite Ferne.

Die Mehrheit von ÖVP, SPÖ und Neos reicht für dieses Reformvorhaben nicht, da die Bundesverfassung geändert werden müsste und im Nationalrat eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig ist. Die FPÖ lehnt das Vorhaben grundsätzlich ab und will die aktuelle Regelung beibehalten, die an der Spitze der Weisungskette die Justizministerin vorsieht, die von einem Weisungsrat beraten wird. Daher bleiben nur die Grünen als Option, die zwar grundsätzlich das Ziel der Reform befürworten – aber nicht diesen Entwurf.

Keine Einigung in Vorperiode

„Die zahllosen negativen Stellungnahmen, die vor einer Verpolitisierung der Justiz warnen, müssen ernst genommen werden“, sagt die grüne Justizsprecherin Alma Zadić. In ihrer Zeit als Justizministerin ließ Zadić von einer Expertengruppe einen Reformvorschlag ausarbeiten. Eine Einigung mit der ÖVP, die auf eine Einzelperson an der Spitze und eine Einbindung des Parlaments drängte, gelang in der vorherigen Legislaturperiode nicht.

Von einer Forderung rückte die Volkspartei seither ab. Der Kompromiss zwischen den Regierungsparteien sieht nun eine Dreierspitze vor, wie dies auch Zadić wollte, aber eben auch eine Involvierung des Parlaments bei der Bestellung des Gremiums. Dies wird jedoch von den Staatsanwaltschaften, Richterinnen, Anwälten sowie von Rechtswissenschaftern abgelehnt. Diese kollektive und entschiedene Absage aus der Justiz macht eine grüne Zustimmung noch unwahrscheinlicher.

Justiz und Grüne auf einer Linie

Weitere Kritikpunkte von den Grünen sowie von den Standesvertretungen sind die Amtsperiode von nur sechs Jahren (gegenüber zwölf Jahren der Rechnungshof-Präsidentin), die Möglichkeit eines Misstrauensvotums gegen Bundesstaatsanwälte sowie die Öffnung des Weisungsgremiums für Juristinnen und Juristen, die aktuell nicht als Richterinnen oder als Staatsanwälte tätig sind.

In einem Statement erklärte Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ), dass die zahlreichen Stellungnahmen nun von den zuständigen Sektionen im Bundeskanzleramt und im Justizministerium gesichtet und für die politische Ebene aufbereitet werden. „Danach werden wir uns mit den Koalitionspartnern über das weitere Vorgehen verständigen und ­– in Hinblick auf die notwendige Verfassungsmehrheit im Parlament – mit den Oppositionsparteien auf Grundlage der eingelangten Stellungnahmen in Gespräche eintreten“, so Sporrer.