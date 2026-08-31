Der Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit darf auch an der heutigen Prozession teilnehmen. Derzeit sitzt er mit Fußfessel in der Königsresidenz.

Der älteste Sohn der neuen norwegischen Königin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, darf trotz Hausarrest am Begräbnis von König Harald V. teilnehmen. Entsprechende Medienberichte bestätigte die norwegische Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Anklage genehmigte demnach einen Antrag Høibys. Der 29-Jährige war im Juni unter anderem wegen zweier Vergewaltigungen nach norwegischem Recht noch nicht rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Mit Fußfessel in Königsresidenz

Er sitzt derzeit mit Fußfessel in Untersuchungshaft in der Residenz des norwegischen Königspaares, Schloss Skaugum. Auch an der feierlichen Prozession am Montagnachmittag, bei der der Sarg von Harald V. in die Kapelle des Schlosses getragen wird, darf er laut Polizei teilnehmen. Im Krankenhaus durfte Høiby sich vergangene Woche von seinem Zieh-Opa König Harald verabschieden. Der 29-Jährige gehört zur Königsfamilie, ist aber nicht offiziell Teil des Königshauses.

Harald V. war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Seine Beisetzung findet am 9. September statt. Der Sarg des Monarchen wird am Montagnachmittag von einem Salon des Schlosses in die Kapelle gebracht. Kinder und Enkelkinder des Königs werden den Sarg nach Angaben des Hofs begleiten. Haralds Witwe Königin Sonja und die neue Königin Mette-Marit werden dabei sein. In der Schlosskapelle wird der Sarg auf einen Katafalk gestellt. Dort findet anschließend eine private Gedenkfeier für die Familie von König Harald, dessen Hof und Adjutanten statt.