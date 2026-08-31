Rembrandt abgehängt: Wallraf-Richartz-Museum wird saniert

Rembrandt macht das Licht aus: Ein bedeutendes Selbstporträt des holländischen Meisters ist als letztes Gemälde im Wallraf-Richartz-Museum abgehängt worden. Nach einer kurzen Inspektion wurde es in einer Transportkiste verstaut, um in ein Depot gebracht zu werden. Dort befinden sich bereits rund 60.000 grafische Werke und über 2.000 Gemälde aus Kölns ältestem Museum. Für eine Generalsanierung schließt es mindestens zwei Jahre, die Wiedereröffnung ist für Ende 2028 geplant.

© APA/dpa Das war's dann: Auch Rembrandt wurde abgehängt