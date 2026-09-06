Gelebte Inklusion bei „Miteinand im Erzbergland“ in Eisenerz

Von 11. bis 13. September findet in Eisenerz ein Inklusionswochenende statt. Am Programm stehen die Almgaudi, ein inklusives Konzert sowie eine Messe.

Auch Musica Kontakt, ein Verein zur Förderung integrativer Musik, ist in Eisenerz mit dabei

Musik bringt Menschen zusammen, unabhängig davon, wie jemand lebt, arbeitet oder welche Fähigkeiten er oder sie mitbringt – basierend auf diesem Gedanken findet in Eisenerz von 11. bis 13. September ein Inklusionswochenende statt. Unter dem Titel „Miteinand im Erzbergland“ kommen dabei Menschen mit und ohne Behinderung, Musiker sowie Besucher zusammen, um gemeinsam zu musizieren, zu singen und zu feiern.

Dass dieses Wochenende in Eisenerz stattfindet, ist kein Zufall: Dahinter stecken der in Kärnten lebende gebürtige Eisenerzer Thomas Stangl, der Musica Kontakt, einen Verein zur Förderung integrativer Musik, leitet und dort 35 Schüler und eine Band mit zehn Musikern unterrichtet, sowie sein in Eisenerz beheimateter Vater Helmut Stangl – beide besser bekannt als Bläserduo „Stangl Blos“.

© Stangl Blos Auch „Stangl Blos“ wirken am Inklusionswochenende in Eisenerz mit

Gemeinsames Musizieren im Fokus

Während Musica Kontakt in den vergangenen Jahren im Sommer jeweils ein Probewochenende in Heiligenblut veranstaltete, findet dieses 2026 erstmals in Eisenerz statt. Durch die Verbindung von Helmut Stangl zur Stadtschmiede Eisenerz und zu Jugend am Werk in Eisenerz entstand schließlich die Idee, das diesjährige Probewochenende in Eisenerz mit den Kunden von Jugend am Werk mit einer öffentlichen Veranstaltung zu verbinden und daraus ein ganzes Inklusionswochenende zu machen. Im Fokus stehen soll dabei das gemeinsame Musizieren.

© Jugend am Werk Standort Eisenerz Die Förderung der musikalischen Fähigkeiten ist einer der Arbeitsschwerpunkte bei Jugend am Werk

Dreitägiges Programm

Den Auftakt des Inklusionswochenendes macht am Freitag, dem 11. September, ab 15 Uhr, die Almgaudi unter dem Motto „Gsungan*Gred*Gspült“ auf der Lerch- und Kainrath-Alm in der Eisenerzer Ramsau. Dabei werden verschiedene gesangliche und instrumentale Beiträge in volkstümlicher Art abwechselnd vorgetragen. Herzlich eingeladen mitzumachen sind nicht nur die beteiligten Musiker, sondern alle Musikanten und Interessierte.

Am Samstag, 12. September, um 18 Uhr, erfolgt ein inklusives Konzert in der Eisenerzer Musikschule. Mit dabei sind Musica Kontakt, Jugend am Werk Eisenerz, Stangl Blos und die Linedancegruppe aus Landl. Nach dem Konzert geht es mit der Tanz- und Unterhaltungsmusik „Wos was denn i“ weiter.

© Linedancegruppe Landl Die Linedancegruppe Landl wird ebenfalls für Unterhaltung sorgen

Den Abschluss bildet am Sonntag, 13. September, ein inklusiver Gottesdienst in der Oswaldikirche mit Pfarrer David Simon, Musica Kontakt Klagenfurt, Jugend am Werk und Stangl Blos. Im Anschluss sind alle Besucher zu einer gemeinsamen Agape eingeladen.

Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei, es wird um eine freie Spende gebeten, wobei der Reinerlös Musica Kontakt und Jugend am Werk, Standort Eisenerz, zugutekommen soll.