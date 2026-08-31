Hitze im Südosten, Gewitter in der Obersteiermark

Im Südosten wurden am letzten Tag des meteorologischen Sommers noch über 33 Grad gemessen. Die Obersteiermark erwartet Gewitter mit teils heftigen Sturmböen.

In Bad Gleichenberg wurden heute bereits 33 Grad, in Bad Radkersburg 33,4 Grad Celsius aufgrund föhniger Effekte verzeichnet. Im Laufe des späteren Nachmittags, also ab 17 Uhr, bilden sich speziell in der Obersteiermark Regenschauer und Gewitter. Diese kommen von den Hohen Tauern und breiten sich im Laufe des Abends auf das Randgebirge und bis nach Graz aus. Teilweise greifen die Schauer auch auf den Südostteil der Steiermark über.

Der heftigste Niederschlag wird allerdings in der Obersteiermark und im Randgebirge erwartet. „Da kann es durchaus heftig schütten“, heißt es vonseiten der GeoSphere Austria. Dort kann es punktuell zu bis zu 40 Litern pro Quadratmeter sowie zu Sturmböen mit bis zu 60 km/h kommen, auch in Graz. Die Niederschläge werden bis Mitternacht erwartet, die dann im Laufe der zweiten Nachthälfte abklingen werden.

Während es in der Obersteiermark den meisten Niederschlag geben wird, ist im heißen Südosten mit kaum Regen zu rechnen. Es werden maximal 5 Liter pro Quadratmeter erwartet.